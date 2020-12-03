Son dakika: Mobilyaların üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasında yüklü olan mobilyalar üzerinde seyahat eden bir kişi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonun kasasında yüklü olan mobilyaların üzerindeki kişi, görenlerin tepkisini çekti. Gece karanlığında mobilyalar üzerindeki tehlikeli yolculuk, diğre sürücüler tarafından kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüye tepki yağdı.