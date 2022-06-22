Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un Han-Ul ilçesinde inşaat alanındaki bir vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, vincin devrilmesi sonucu 20 ve 36 yaşlarındaki 2 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü - Son Dakika

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