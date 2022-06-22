Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü - Son Dakika
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Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü

22.06.2022 15:48

- Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü Moğolistan'da bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü

ULAN BATUR - Moğolistan'da bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un Han-Ul ilçesinde inşaat alanındaki bir vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, vincin devrilmesi sonucu 20 ve 36 yaşlarındaki 2 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vincin neden devrildiği henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü - Son Dakika
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