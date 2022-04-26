Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı - Son Dakika
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Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı

26.04.2022 12:38
Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı

Son dakika haberler... Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'de meydana gelen iki ayrı patlamada iki radyo anteni hasar gördü.

Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'de meydana gelen iki ayrı patlamada iki radyo anteni hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'de art arda ikinci günde de patlama meydana geldi. Moldova'nın ayrılıkçı bölgesindeki iki ayrı patlamada iki radyo anteninin hasar gördüğü belirtildi.

Transdinyester'in sözde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "26 Nisan sabahı erken saatlerde Grigoriopol ilçesine bağlı Mayak köyünde iki patlama meydana geldi. Birincisi 06.40'ta, ikincisi 07.05'te. Emniyet görevlileri ve Transdinyester acil servisleri hemen olay yerine sevk edildi. Saat 09.00'da iki radyo anteninin arızalı olduğu tespit edildi" denildi.

Bir bomba imha ekibinin incelemelerini sürdürdüğü, patlama sonucu yaralanan olmadığı aktarıldı. Patlamaların meydana geldiği yerin 1960'larda inşa edilen Sovyet döneminden kalma 14 radyo yayın merkezinden biri olan Transdinyester Radyo ve Televizyon Merkezi olduğu ifade edildi.

Dün de Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'daki Devlet Güvenlik Bakanlığı merkez binası önünde bir dizi patlama meydana gelmiş, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görülmüştü. Ukrayna, patlamaları Rus güvenlik servislerinin planlı bir provokasyonu olarak nitelendirmişti.

Moldova sınırları içerisinde yer alan Transdinyester'in yaklaşık 500 bin nüfusu bulunuyor. Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi hiçbir ülke tanımıyor. Moldova'nın bir parçası olarak tanınan Transdinyester'de Rusya, 1990'ların başından beri askeri varlığını sürdürüyor.

Rus komutanın bölgeye yönelik açıklamaları tepki çekmişti

Geçtiğimiz hafta Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel operasyonunun" ikinci aşamasında Ukrayna'nın güneyinde "tam kontrol" sağlamayı hedeflediğini belirtmişti. Minnekaev, Ukrayna'nın güneyi üzerinde sağlanacak kontrolün Rusya'ya Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'e erişim sağlayacağını vurgulayarak, "Ukrayna'nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester'de bir çıkış yolu sağlayacak" demişti.

Rus komutanın açıklamalarının ardından Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Moldova Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Transdinyester'de Rusça konuşan nüfusa baskı yapıldığı yönündeki ifadelerinden derin endişe duyulduğunun iletildiği aktarılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu açıklamalar asılsızdır. Moldova tarafsız bir devlettir ve bu ilkeye Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere tüm uluslararası aktörler tarafından saygı gösterilmelidir" denilmişti. - TİRASPOL

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Transdinyester, Moldova, Radyo, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı - Son Dakika
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