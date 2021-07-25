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Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı - Son Dakika

Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı

25.07.2021 19:43
Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı, System.String[]

Son dakika haber: ANTALYA'da, dağlık alanda bulunan molozların yanması sonucu çıkan yangında yoğun duman gökyüzünü kapladı.

ANTALYA'da, dağlık alanda bulunan molozların yanması sonucu çıkan yangında yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde yer alan dağlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan moloz yangınından yükselen yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla beraber yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. İtfaiye ile beraber bir kepçe de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı
Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı
Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı
Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı - Son Dakika


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