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Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu - Son Dakika

Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu

19.06.2021 10:03

Son dakika haberleri... - Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu Erzurum Atatürk Üniversitesinde yapılan embriyo transferi projesiyle Montofon cinsi inek yüzde yüz Simental cinsi buzağı doğurdu.

- Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesinde yapılan embriyo transferi projesiyle Montofon cinsi inek yüzde yüz Simental cinsi buzağı doğurdu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi embriyo transferi projesi kapsamında ilk buzağı dünyaya geldi. Proje sahibi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat önderliğinde 10 kişilik ekiple yapılan proje kapsamında, genetik kapasitesi ve verim özellikleri yüksek hayvanlardan elde edilen döllenmiş yumurtalar sağlıklı ancak genetik kapasitesi düşük adaptasyonunu sağlamış hayvanlara nakil ediliyor. Ekip Simental ırkı ineğin yumurtlama faaliyetlerini artırarak birden çok embriyo elde ettikten sonra Montofon ırkı ineğe nakli gerçekleştirdi. Montofon ırkı inekten proje kapsamında yüzde yüz Simental ırkı yavru elde edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, biyoteknolik araştırmalar yönünde iyi bir notaya geldiklerini ifade ederek," Prof. Dr. Bülent Polat hocamız başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülen embriyo transferi projesi kapsamında çalışmalarımız başarılı sonuçlar verdi ve ilk buzağımızın doğmasından sevinç duyduk. Bu durum bize gösteriyor ki Atatürk Üniversitesi olarak Veteriner Fakültesi özelinde ARGE kapasitemiz açısından özellikle biyoteknolojik araştırmalar yönünde iyi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Ülkemizde birkaç merkezde yapılabilen bu tür araştırmalardan birini biz de kendi üniversitemizde gerçekleştirdik" dedi.

Projeyi yöneten Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat ise yakın tarihte 25 embriyo naklini daha gerçekleştireceklerini kaydederek, "Bir nebze de olsa acaba biyoteknoloji alanında bir şey yapabilir miyiz diye rektörümüze bu konuyu arz ettik ve rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamız da bizleri destekledi. 2020 yılında bilimsel araştırmalar projesi koordinatörlüğü tarafından projemiz desteklendi. 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Embriyo transferini en basit haliyle anlatacak olursak genetik kapasitesi yüksek verim özellikleri yüksek hayvanlardan elde ettiğimiz döllenmiş yumurtaları sağlıklı ancak genetik kapasitesi düşük adaptasyonunu sağlamış hayvanlara nakil işlemi yapmak anlamına geliyor. Simental ırkı hayvanda yumurtlama faaliyetlerini artırarak birden çok embriyo elde edip dölledik. Sonrasında da Montofon ırkı ineğimize nakli gerçekleştirdik ve bugün de Montofon ırkı ineğimizden yüzde yüz Simental ırkı yavru elde ettik. Şu anda kendi laboratuvarımız da işletmemizde bulunan hayvanlardan embriyoları topluyoruz. Halihazırda 114 tane donmuş embriyoya sahibiz. Alıcılar hazır hale gelince de dondurulmuş embriyoları çözdürüp devam ediyoruz, hatta bu ayda yaklaşık 5 hayvan yıkayıp 25 tane embriyo elde edip bunu da alıcı hayvanlara nakletmeyi planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu
Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu
Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu
Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu

Bülent Polat, Veteriner, Erzurum, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu - Son Dakika


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