Son dakika! 'Montrö bildirisi' dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika
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Son dakika! 'Montrö bildirisi' dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi

27.06.2022 13:30
Son dakika! 'Montrö bildirisi' dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi

Son dakika haberine göre ANKARA'da 'Montrö bildirisi' davasında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan yargılanan 103 emekli amiralin adli kontrol tedbirleri kaldırılırken, doya da mütalaayı hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' davasında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan yargılanan 103 emekli amiralin adli kontrol tedbirleri kaldırılırken, doya da mütalaayı hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 4 Nisan tarihli 'Montrö bildirisi' ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1 maddesinde yer alan 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u, gözaltına alınmış; diğerleri ifadeye çağrılmıştı. Diğer şüpheliler de daha sonra ifadeye çağrılmış ve tamamı ifadelerinden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

103 kişinin, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve yurt dışı adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma talebini tekrardan reddederek, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Montrö bildirisi' dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika

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