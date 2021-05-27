Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 3 Nisan tarihinde 103 emekli amiral tarafından Montrö bildirisi başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlatmıştı.

BİR KISMININ İFADESİ ALINMIŞTI

5 Nisan ve 16 Nisan tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazıldı.

İfade veren amirallerin dışında kalan 84 emekli amiral için de 27 Mayıs tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanıldı.