Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı

27.05.2021 09:19

Son dakika! Emekli amirallerin darbe iması içeren Montrö bildirisine imza atmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında, bildirinin ilk imzacılarının ifadesine başvuruldu. Bugün de başsavcılık tarafından kalan 84 emekli amiralin ifadelerinin alınma süreci de başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 3 Nisan tarihinde 103 emekli amiral tarafından Montrö bildirisi başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlatmıştı.

BİR KISMININ İFADESİ ALINMIŞTI

5 Nisan ve 16 Nisan tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazıldı.

İfade veren amirallerin dışında kalan 84 emekli amiral için de 27 Mayıs tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanıldı.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi başlayan tartışmalarla ilgili Cumartesi gecesi bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride " Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Yaş durumları nedeniyle emekli amirallerden Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise daha sonra ifade vermeye gitmişti.

Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı - Son Dakika


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