Üye Girişi
Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü

17.08.2021 15:48
Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

OAK'nin çatı kuruluşu Rus savunma sanayisi şirketi Rostec'ten AA muhabirine yapılan açıklamada, kazanın nedenlerinin tespit edilmesine ilişkin uluslararası uzmanların da yer aldığı bir uluslararası soruşturma komisyonunun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın test çalışmalarının yürütüldüğü deneysel bir model olduğu ifade edildi.

Moskova, Rusya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk 15:53 ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı 15:37 Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı 15:17 Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı 15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı 15:04 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı 14:26 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın 14:05 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi 13:55 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi

Son Dakika Haberleri
15:53 ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk
15:46 Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi
15:36 Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı
15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
15:07 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
14:25 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
14:04 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı         
16:02
Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi         
15:47
Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı         
15:35
Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar         
15:16
Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?         
15:08
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi         
14:51
Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?         
14:16
Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor         
13:58
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti         
12:58
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu         
12:45
Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
12:33
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 16:05:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement