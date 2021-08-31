Sarı-Kırmızılı takımda büyük beklentilerin olduğu Mostafa Mohamed'in hikayesi kısa sürdü. Sabah'ın haberine göre; Mısırlı forvet bugün Fransa'ya doğru yola çıktı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Zamalek'e Mohamed'in bonservisi için 4 milyon dolarlık ödemeyi yaptı. Bunun daha fazlasına Fransız ekibi Bordeaux'a oyuncusunu sattı.
Mısırlı forvet Mohamed, bugün Fransız ekibi Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.
Son Dakika › Spor › Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak - Son Dakika Spor