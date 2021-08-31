Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak

Sarı-Kırmızılı takımda büyük beklentilerin olduğu Mostafa Mohamed'in hikayesi kısa sürdü. Sabah'ın haberine göre; Mısırlı forvet bugün Fransa'ya doğru yola çıktı.

4 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Sarı-Kırmızılı ekip, Zamalek'e Mohamed'in bonservisi için 4 milyon dolarlık ödemeyi yaptı. Bunun daha fazlasına Fransız ekibi Bordeaux'a oyuncusunu sattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Mısırlı forvet Mohamed, bugün Fransız ekibi Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.