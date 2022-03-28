Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı

28.03.2022 21:26
Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'ta kamyonetin çarptığı motokurye yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sinop'ta kamyonetin çarptığı motokurye yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Hakimiyet Caddesi'nde bir kamyonet, R.U.'nun kullandığı 24 ABA 492 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletteki motokurye yaralanırken, çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsünü yakalamak için emniyet KGYS kamerası görüntüleri inceleniyor. - SİNOP

Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı
Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı

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Kamyonet, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı - Son Dakika


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