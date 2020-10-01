Son dakika... Motosiklet bariyere çarptı: Ali Can ve Cahit öldü
Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, bariyere çarpan motosikletteki Ali Can Oğan (18) ile arkadaşı Cahit Arslan (18) yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'te, bariyere çarpan motosikletteki Ali Can
Oğan (18) ile arkadaşı Cahit Arslan (18) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cahit Arslan lokantada çalışan arkadaşı Ali Can Oğan'ı eve götürmek için motosikletle yola çıktı. Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Kazada, yola savuraln iki arkadaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Can Oğan ve Cahit Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Arslan ve Oğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
- Gaziantep
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