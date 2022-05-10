Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

10.05.2022 20:47
Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Boyner Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 KG 283 plakalı kamyonet ile 37 ABK 884 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

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Kastamonu, Kamyonet, Boyner, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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