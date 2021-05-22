Son dakika! Motosiklet kazasında ölen kuzenler toprağa verildi

Son dakika habere göre ANKARA'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenlerden Ali Şahin Iğdır (26) Ankara'nın Bala ilçesi, Zafer Kılıç (27) ise Kırıkkale'de toprağa verildi.

ANKARA'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenlerden Ali Şahin Iğdır (26) Ankara'nın Bala ilçesi, Zafer Kılıç (27) ise Kırıkkale'de toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Pursaklar ilçesi çevreyolunda meydana gelen kazada Ali Şahin Iğdır yönetimindeki 45 ABC 614 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Dakikalarca kalp masajı yapılan Iğdır, kaza yerinde, arkasında bulunan kuzeni Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İkisinde de kask bulunmadığı belirtilen kuzenlerden Zafer Kılıç için Ankara'nın Bala ilçesine bağlı İkisinde de kask bulunmadığı belirtilen kuzenlerden Zafer Kılıç için Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Sofular köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Kılıç'ın cenazesi, ikindi kılınan cenaze namazının ardından geçen yıl kanserden ölen babasının mezarının yanında toprağa verildi. Ali Şahin Iğdır ise Kırıkkale'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. FOTOGRAFLI



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