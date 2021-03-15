Son dakika! Motosiklet kazasında yaralanan Ahmet, 74 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Çetin Genç (17), tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Çetin Genç (17), tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adliyesi yakınlarında 31 Aralık 2020 tarihinde arkadaşı Müslüm Koçoğlu ile birlikte plakasız motosikletle seyir halindeki olan Ahmet Çetin Genç, motosikletli polis ekibiyle çarpıştı. Kazada, bir polis memuru ile motosiklet sürücüsü Ahmet Çetin Genç ve yanındaki arkadaşı Müslüm Koçoğlu yaralandı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Çetin Genç, 74 gündür tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Genç, otopsisinin ardından yakınları tarafından Haran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.



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