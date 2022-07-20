MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN İKİZLERDEN FURKAN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN İKİZLERDEN FURKAN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

20.07.2022 17:47

BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen hafta cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Yaşar yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan Balcı'nın (26) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan Balcı ile Furkan Yaşar ve arkasında oturan ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Burhan Balcı ile Ferhat Yaşar taburcu edilirken, Furkan Yaşar yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı 2 motosiklet bir otomobiller çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı 2 motosiklet bir otomobiller çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN İKİZLERDEN FURKAN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN İKİZLERDEN FURKAN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement