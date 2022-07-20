Kaza, geçen hafta cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Yaşar yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan Balcı 'nın (26) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan Balcı ile Furkan Yaşar ve arkasında oturan ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN İKİZLERDEN FURKAN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika

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