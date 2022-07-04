Son dakika... Motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika... Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

04.07.2022 09:43
Son dakika... Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Son dakika haber... Bursa'da aşırı hız sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü önüne kıran otomobile arkadan çarptı.

Bursa'da aşırı hız sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü önüne kıran otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Oulu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 16 ALB plakalı otomobil yaya geçitlerinin olduğu caddede hızla ilerlerken, önünde seyreden ikinci bir otomobilin ara sokağa girmek için yavaşlaması sonucu duramadı. Manevra yapan sürücü arkasında seyreden motosikletliyi fark etmedi. Motosiklet sürücüsü Rasim Çelik, bir anda önüne kıran otomobilden kaçmak istedi. Kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü 16 ALB plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü asfalt zemine çakılırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Çelik'e ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Oulu Caddesi'nde kasis ve hız kesici önlemler alınmasını isteyen mahalle sakinleri; cadde üzerinde gün içerisinde çok sayıda kaza meydana geldiğini, birçok kazanın ise yaralamalı olduğunu söyledi.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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