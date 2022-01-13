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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

13.01.2022 11:27

BURSA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Batuhan Ay (23) yaralandı.

BURSA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Batuhan Ay (23) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi eski Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Batuhan Ay yönetimindeki 16 ABZ 833 plakalı motosiklete, Gazi Magosa Caddesi'nden çıkan Ayhan Cesur'un (35) kullandığı 16 KCS 88 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürüklediği motosikletin sürücüsü Batuhan Ay yaralandı. Ay'a ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Batuhan Ay, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

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Ankara, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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