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Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ - Son Dakika

Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

03.01.2022 12:09

Gelen son dakika haberine göre ERZİNCAN'ın Demirken Mahallesi'nde yaşayan Canser Atila, motosikletinin arkasına bağladığı kızaklarla çocukları eğlendirdi.

ERZİNCAN'ın Demirken Mahallesi'nde yaşayan Canser Atila, motosikletinin arkasına bağladığı kızaklarla çocukları eğlendirdi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı Erzincan'da çocukları eğlendirmek isteyen motosiklet sürücüsü Canser Atila, ilginç bir yol buldu. Merkez Demirkent Mahallesi'nde yaşayan Atila, 8 kızağı halatlarla motosiklete bağladı. Daha sonra çocukları kızağa bindiren Atila, motosikletiyle çekmeye başladı. Karlı arazide motosikletle kızak kayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Motosikletiyle çocukları eğlendiren Canser Atila, Ben normalde yazları motosikletle doğa turları yapıyorum. Kar kentimize geç yağdı. Ben de çocukları dışarda görünce kızaklarını motosikletin arkasına bağlayıp çekmeye başladım. Çocukları bu şekilde eğlendirdik dedi.

Motosikletle kızak keyfinin eğlendirici olduğunu belirten Begüm Hiranur Ürek, kardeşiyle birlikte eğlendiklerini söyledi. Zeynep Güneş ise kayak yapmanın tadını çıkardıklarını belirtti.

Çocukların motosikletle kızak eğlencesini izleyen Bekir Ürek, Komşumuz Canser beyin böyle bir etkinliği oldu. Çocuklarda çok sevdi. Biz de onlara destek oluyoruz. Biz de motorlarımızı getiriyoruz. Kaydırıyoruz çocukları. Hem çocuklara güzel bir etkinlik oluyor hem de biz güzel vakit geçiriyoruz diye konuştu.

Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

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Motosiklet, Demirkent, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KIZAKLARLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ - Son Dakika
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