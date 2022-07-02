Son Dakika | Motosikletler çarpıştı; 2 sürücü öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Motosikletler çarpıştı; 2 sürücü öldü

02.07.2022 13:11
Son Dakika | Motosikletler çarpıştı; 2 sürücü öldü

Son dakika haberleri: MERSİN'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Hasan Erkan (20) ile Efe İbrahim Demir (18), hayatını kaybetti.

MERSİN'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Hasan Erkan (20) ile Efe İbrahim Demir (18), hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda Hasan Erkan (20) kontrolündeki 33 BKD 90 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Efe İbrahim Demir (18) idaresindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet, çarpıştı. Yaralanan sürücüler, çağırılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan ve Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Motosikletler çarpıştı; 2 sürücü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Motosikletler çarpıştı; 2 sürücü öldü - Son Dakika
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