- Motosikletli Ambulans Timleri yaz dönemi görevine başladı

Sürüş eğitimlerini tamamlayan ekipler daha çok standart kara ambulansının geçiş yapamadığı, trafiğin çok olduğu ve taşıt trafiğine kapalı alanlarda görev yapıyor

Motosikletlerde elektroşok cihazı, ateller ve pansuman malzemeleri, acil ilaç ve sıvılar, oksijen tüpü gibi standart ekipmanlar bulunuyor

Ekiplerin vakaya ulaşımı maksimum 3 dakika olarak kayıtlara geçti

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Ambulans Servisi Motosikletli Ambulans Timleri, sürüş eğitimlerinin ardından 2021 yılı yaz dönemi görevine başladı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği 'ne bağlı tim, 2009 yılından beri Eskişehir'de ambulansa ihtiyacın çok arttığı yaz dönemlerinde görev alıyor. 'Şimşekler' adıyla aktif olarak çalışan motosikletli ambulans ekibi standart kara ambulansının geçiş yapamadığı, trafiğin çok olduğu ve taşıt trafiğine kapalı alanlarda daha çok görev yapsa da Eskişehir il merkezinde ambulansa ihtiyaç duyulduğunda hızla hastaya ulaşıyor. Motosikletli Ambulans Timi sürüş eğitimi almış ve saha deneyimi olan 2 adet sağlık personeli ile çalışıyor.

Kadın motosikletli ambulans sürücüleri sürüş eğitimini başarıyla tamamladılar

Motosikletli Ambulans Timleri'ne yaklaşık 3 yıldır yaz dönemi öncesi sürüş eğitimi veriliyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet sürüş eğitmeni polis memuru Özgür Tombakoğlu tarafından verilen eğitim, bu sene 24 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi açık alanında yapılan eğitime katılan tüm personeller kursu başarı ile bitirerek sertifikalarını İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı'dan aldı. Eğitime katılan ve Türkiye'de sadece iki kişi olmalarıyla dikkat çeken kadın motosikletli ambulans sürücüleri sürüş eğitimini başarıyla tamamladılar.

Ekiplerin vakaya ulaşımı maksimum 3 dakika olarak kayıtlara geçti

Motosikletli ambulanslarda, ileri yaşam desteğini yapabilecek suya, toza ve darbelere dayanıklı elektroşok cihazı, her türlü travmaya müdahale edebilecek ateller ve pansuman malzemeleri, acil ilaç ve sıvılar, oksijen tüpü gibi standart ekipmanlar bulunuyor. 2020 yaz döneminde de aktif olarak çalışan motosikletli ambulans ekibi Eskişehir genelinde 68 bin 765 vakanın yaklaşık olarak yüzde 8'i motosikletli ambulans timi tarafından yapıldığı öğrenildi. Koronavirüs vakalarına da giden motosikletli ambulans ekipleri vakaya ulaşımı maksimum 3 dakika olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.