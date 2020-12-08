Motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada - Son Dakika

Motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada

08.12.2020 10:11
Motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada, System.String[]

Kartal'da araç trafiğine kapalı yolda iki motosikletli kurye çarpıştı.

Kartal'da araç trafiğine kapalı yolda iki motosikletli kurye çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, kaza anı bir işyerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza pazar günü öğle saatlerinde Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve araç trafiğine kapalı caddede farklı restoranda çalışan 2 motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet devrilirken, sürücüler de savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Yaralı iki sürücü de çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında ezikler ve kırıklar bulunan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde araç trafiğine kapalı caddede iki motosikletli kurye çarpışarak motosikletten düşüyor, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koşuyor.


- İstanbul
Motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada
Motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada - Son Dakika


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