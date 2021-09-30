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Son dakika: Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika: Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında

30.09.2021 23:04

Bir son dakika haberine göre Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında Alkollü sürücünün 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı Bağcılar'da hatalı sollama yaparak motosikletli bir kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıla kadar...

Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında

Alkollü sürücünün 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

İSTANBUL - Bağcılar'da hatalı sollama yaparak motosikletli bir kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Bağcılar'da kullandığı aracı ile hatalı dönüş yaparak 23 yaşındaki Fırat Erzen'in ölümüne neden olan alkollü sürücü Hakan Metecan Günday'ın (29), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hakan Metecan Günday ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Bu şekilde olsun istemezdim"

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Hakan Metecan Günday, olay tarihinde arkadaşlarıyla buluştuğunu ve içki içtiklerini söyleyerek, "Arkadaşımı evine bırakmak için Bağcılar'a geldim. Karşıdan gelen araçları gördüm fakat arada mesafe vardı. Sarı ışık yanıp sönüyordu. 'U dönüşü yapılmaz' tabelası vardı, ben de sola doğru dönüş yaptım. Dönüşümü tamamladığımda bir anda ses geldi ve araç savruldu. İnip baktığımda maktul Fırat Erzen'i yerde yatar halde gördüm. Bu şekilde olsun istemezdim. Beraatımı talep ederim" dedi.

Sanığın olaydan sonra kaza yerinden kaçmadığını söyleyen avukat Güneş Çelik, "Kaçma teşebbüsünde bulunmamıştır. Kamera görüntüleri mevcuttur. Delillerin karartılması söz konusu değildir. Sanığın tahliyesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Olası kast olduğu düşüncesindeyiz"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Fatma Esendemir ise, akşam vakti sanığın sürdüğü aracın ışıklarının kapalı olduğunu belirterek, "Sanık sola dönüş yasağı olan yerde sola dönüş yapmıştır. Müvekkilimin koruyucu ekipmanları üzerinde mevcuttur, bu hususu görgü tanıklarıyla ayrıca ispatlayacağız. Tüm bunlar değerlendirilerek olası kast olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi ile kusurun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Görevsizlik talebinin bu aşamada reddine karar veren mahkeme, sanık Hakan Metecan Günday'ın tutukluluk halinin devam etmesine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Metecan Günday'ın, sola dönüşün yasak olduğu bölgede hatalı sollama yaparak, seyir halindeki motosikletli Fırat Erzen'in ölümüne sebep olduğu anlatıldı. İddianamede, kaza sonrası şüphelinin 1.24 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Hakan Metecan Günday hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(SD- İD-ZA-

Asliye Ceza Mahkemesi, Bağcılar, Tragger, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında - Son Dakika


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