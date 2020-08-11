Son dakika! Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza saniye saniye kameraya yansırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Eyüpsultan Saya Yokuşu'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ve motosiklet aynı istikamette seyir halindeyken otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, motosiklet sürücüsü ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü araçtan inerek motosiklet sürücüsüne baktı. Motosiklet sürücünün hafif yaralandığını gören otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücüyü yerden kaldıran vatandaşlar motosikleti de yoldan çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ve otomobilin aynı anda seyrettiği ve otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer alıyor.

(İHA)