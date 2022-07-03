Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

03.07.2022 13:17

Son dakika haberler: ADANA'nın Seyhan ilçesinde arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-400 kara yolunda motosiklet sürücüsünün gidonu ayakları ile kullanıp, seyahat etmesi dikkat çekti. Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen sürücünün rahat tavırları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren kişi bir süre sonradan gözden kayboldu. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Son dakika haberleri | Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement