D-400 kara yolunda motosiklet sürücüsünün gidonu ayakları ile kullanıp, seyahat etmesi dikkat çekti. Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen sürücünün rahat tavırları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren kişi bir süre sonradan gözden kayboldu. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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