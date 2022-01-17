Son dakika: Mozambik'te Müslüman ve Hristiyan liderler terör saldırılarını kınadı - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Müslüman ve Hristiyan liderler, Ensar'us Sunna'nın terör saldırılarını kınayan ortak açıklama yaptı.

Mozambik basınındaki habere göre, ortak açıklamaya Mozambik İslam Konseyi, Mozambik İslam Kongresi, Cabo Delgado İslam Topluluğu, Müslüman Gençlik Birliği, Mozambik Hristiyan Konseyi ve Mozambik Katolik Piskoposlar Konferansı destek verdi.

Ortak açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da son yıllarda artan terör saldırıları kınanarak "İnançların insanlar için barış ve mutluluk getirdiğinin farkındayız. Bu nedenle şiddeti meşru gören her türlü dini doktrini reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cabo Delgado'daki insani krize de dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki güvenlik sorununun ve insani krizin çözümü için kanat önderleri, dini liderler ve halka diyalog çağrısı yapıldı.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın Ekim 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırıları nedeniyle şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek oluyor.