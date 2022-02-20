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Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

20.02.2022 15:23
Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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