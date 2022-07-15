Son dakika haberleri | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak'ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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