Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

05.04.2022 09:54
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk komandolarınca etkisiz hale getirildi.

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Son dakika haberi... MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.' Son dakika haberi... MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.' Adana'da 'sansasyonel eylem' hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü Adana'da 'sansasyonel eylem' hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü

Milli, TSK, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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