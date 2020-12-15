Son dakika! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

15.12.2020 10:08
Son dakika! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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