MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki taciz atışı yapan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika