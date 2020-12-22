Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.12.2020 12:14
Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı "Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi
Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi         
11:58
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor         
11:15
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor         
10:59
Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı         
10:53
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı         
10:24
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul'da suyun yüzde 22'si çatlak borular nedeniyle şebekeye ulaşamıyor Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul'da suyun yüzde 22'si çatlak borular nedeniyle şebekeye ulaşamıyor         
09:37
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 12:24:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei