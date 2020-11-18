Son dakika: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi
18.11.2020 17:01
Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/ YPG'li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş