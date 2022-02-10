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Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılarıyla ilgili haberler hakkında hukuki süreç başladığını duyurdu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılarıyla ilgili haberler hakkında hukuki süreç başladığını duyurdu

10.02.2022 17:28
Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılarıyla ilgili haberler hakkında hukuki süreç başladığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede yer alan ve MSB Bakan Yardımcılarına yönelik ifadeler bulunan haberin gerçeği yansıtmadığını, konu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede yer alan ve MSB Bakan Yardımcılarına yönelik ifadeler bulunan haberin gerçeği yansıtmadığını, konu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun mücadelesini büyük bir başarı ile vermektedir. Ordumuzun tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılmasıdır. Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bugünkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir. Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz. Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkümiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır. Bu iftiraların özellikle, FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekatı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz. İftiralarla ilgili Bakanlığımız tarafından ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiştir. Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."

(Utku Şimşek/ İHA)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mahkum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılarıyla ilgili haberler hakkında hukuki süreç başladığını duyurdu - Son Dakika


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