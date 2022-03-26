Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26.03.2022 10:13
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK/ YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." mesajına yer verildi.

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Saldırı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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