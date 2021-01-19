Son dakika: MSB, "Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
19.01.2021 19:43
Son dakika haberlerine göre - MSB, "Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristtin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- MSB, "Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristtin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
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