Son dakika... MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/ YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.