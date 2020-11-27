Son dakika! MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla...
27.11.2020 10:45
Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Huzur, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla... - Son Dakika
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