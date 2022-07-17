MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika