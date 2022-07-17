Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG 'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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