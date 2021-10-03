Son dakika... MSB: Bu yıl 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından, tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiği belirtilerek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini bildirdi. Kara, "Bu kapsamda; 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır" dedi.

'YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 1388 KİŞİ YAKALANDI'Kara, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını belirterek, "Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, 1562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde eylül ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 21'i FETÖ'ye mensup olmak üzere toplamda 41 terörist ele geçirilmiştir" diye konuştu.'YAPMIŞ OLDUĞUMUZ MUTABAKATLARA UYUYORUZ'Kara, terör örgütünün varlığını devam ettirdiği Suriye'nin Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve bölgede görev yapan birliklere karşı saldırı arayışlarını sürdürdüğünü belirtti. Söz konusu terörist faaliyetlerin komandolarımız tarafından engellendiğini söyleyen Kara, şunları kaydetti: "Bu kapsamda; eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve güvenlik ortamı sağladığı bölgelere Rejim ve destekçileri tarafından gerçekleşen saldırılar devam etmektedir. Son bir ay içerisinde, İdlib bölgesinde Rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil ise yaralanmıştır. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ilgili devletlerle yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, kendilerinden de uymalarını bekliyoruz. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmakta, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanların bu alçak saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz."'YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ YAŞANMAKTA'Kara, Yunanistan'ın 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'nın senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını Gayri Askeri Statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir. Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, Kara ve Hava Kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir; oldubittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Komşumuzdan beklentimiz; uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması; sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesidir."Kara, bir diğer önemli hususun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumu olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi Ada'nın huzur ve refahı için faydalı olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir" ifadesini kullandı.FETÖ İLE MÜCADELEKara, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü söyleyerek, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır. 1 Ocak-01 Ekim 2021 tarihleri arasında; 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 147 personel göreve iade edilmiş, 14 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir" dedi.'DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'Öte yandan Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki son durum ile TSK'ya ait gözlem noktalarına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin bölgede ateşkes ve istikrar ortamının devamı, huzur ve güvenliğin sağlanması için mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. "Gözlem noktalarımızda ve bölgedeki faaliyetlerimizde bir değişiklik söz konusu değil" ifadesini kullanan kaynaklar, Türkiye'nin mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini dile getirdi. Kaynaklar, 5 Mart'taki mutabakatın ardından gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında huzur ve güven ortamının sağlandığı İdlib'e dönen Suriyeli sayısının 400 binden fazla olduğuna da dikkati çekti.TSK ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki ortak devriyelerin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soruya kaynaklar, "Rusya Federasyonu ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.'GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'İran ve Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine kaynaklar, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini vurguladı. Son dönemde bazı basın yayın organlarında 'emeklilik için talepte bulunan generaller' hakkında çıkan haberlere ilişkin de kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."