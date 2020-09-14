MSB: "Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerinin aracına teröristlerce ateş açılması sonucu bir personelin şehit olduğu ve bir personelin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Kızılay'a ait insani yardım aracına yapılan ve bir personelin yaralanıp, bir personelin şehit olduğu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin bu saldırının hesabını misliyle ödeyeceği belirtilen açıklamada, "Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)