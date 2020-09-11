Son Dakika | MSB'den, şehit askerler için başsağlığı mesajı

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, başsağlığı temennisinde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, başsağlığı temennisinde bulundu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van'da şehit olan askerlerin fotoğraflarına yer verilerek, başsağlığı temennisinde bulunuldu. Paylaşımda, "Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.



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