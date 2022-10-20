Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır

20.10.2022 13:03

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın girdiği çatışmalarda kimyasal silah kullandığını iddiasına MSB'den yanıt geldi. Yapılan Açıklamada, "Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Dezenformasyon çabaları çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütünün beyhude çırpınışlarıdır" denildi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı. Teröristlerin cansız bedenlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" diyerek skandal iddialarda bulundu.

TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu söylem büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, zehir zemberek sözlerle Fincancı'ya tepki gösterdi.

"BEYHUDE ÇIRPINIŞLARDIR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündem yaratan iddialara yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "kimyasal silah" kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında; sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte o açıklama:

Son Dakika! MSB'den 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iddiasına yanıt: Bu tür mühimmatlar envanterimizde bulunmamaktadır
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Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği'nin 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır - Son Dakika


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