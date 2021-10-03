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Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır - Son Dakika

Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır

03.10.2021 13:28

Son dakika! Yunanistan'ın son zamanlarda yaptığı silahlanma anlaşmaları sonrasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın son zamanlarda sergilediği saldırgan tutuma tepki gösterildi.

"YUNANİSTAN'A SAHADA GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini yer aldığı açıklama şöyle devam etti: "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir Yunanistan tarafından 2021 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi."

HUDUTLARIMIZDA SON DURUM

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi. Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 549, yıl başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi. Eylülde yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan 4'ü büyük, 17'si orta çaplı 21 operasyonda 139 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan ilave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

MİÇOTAKİS "SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYE NİYETİM YOK" DEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği özel röportajda, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullanmıştı. Ancak Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı anlaşmalar durumun tam da böyle olmadığını gösteriyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Yunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır - Son Dakika
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