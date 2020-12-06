MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki müzenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Mücadelemizin kahramanları ile devlet erkanının ebedi istirahatgahı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, aynı zamanda içerisindeki müze ile tarihe tanıklık edenlerin özel eşyalarına ve belgelerine ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs sonrası müze yeniden ziyarete açılacaktır." ifadelerine yer verildi.