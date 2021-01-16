MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi - Son Dakika

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

MSB: Doğu Akdeniz\'de \'Fiili Silah Atış Eğitimleri\' icra edildi
Son Güncelleme: 16.01.2021 10:52

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de, 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildiğini duyurdu.

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de, 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği  'Fiili Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi - Son Dakika
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