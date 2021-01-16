MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de, 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi" denildi.

ANKARA,