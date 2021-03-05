Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı

05.03.2021 18:31

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kaza kırım olayının olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Dün öğle saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu.

Elim kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı, Cougar tipi helikopterin nasıl düştüğü konusuyla ilgili ilk inceleme verilerini paylaştı.

"KAZAYA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ NEDEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

MSB, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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