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Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi

25.07.2021 11:45

Son dakika! Fırat kalkanı bölgesinde dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araca yapılan hain saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, askerlimizi şehit eden terör örgütüne karşılık verildiğini söyleyerek 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerimizi şehit eden terör örgütüne karşılık verilerek 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

1 AY SONRA EVLENECEKTİ

Şehit olan İs. Asb. Çvş. Fatih Güney ile İs. Söz. Er Emrah Arslan'ın cenazeleri memleketlerine ulaştı. Acı haberi baba ocağına ulaşan şehit Arslan'ın ise 1 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi. MSB, iki askerimiz için de başsağlığı mesajı yayımladı.



MSB, ayrıca operasyonun görüntülerini de Twitter üzerinden paylaştı:



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Son Dakika Güncel Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Allah yar ve yardımcıları olsun çok şükür birileri canı pahasuna işkerini layığıyla yapıyor Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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