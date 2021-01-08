Son dakika! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

08.01.2021 15:19
Son dakika! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Fırat, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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