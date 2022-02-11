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Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

11.02.2022 11:02
Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek."

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Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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