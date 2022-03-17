Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

17.03.2022 10:08
Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." bilgisine yer verildi.

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Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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